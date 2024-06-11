Elektrikli bisikletiyle kanala düşmüştü... Eski futbolcudan acı haber

Denizli'de Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş, elektrikli bisikletiyle 2 metre yükseklikten kanala düşmüştü. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Karataş, hastanede hayata gözlerini yumdu.Abone ol
Denizli'nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bugün saat 02.00 sularında Sarayköyspor'un eski futbolcusu 32 yaşındaki Kemal Karataş'ın kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.