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İstanbul'da otomobilin motorundan yılan çıktı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da otomobilin motorundan yılan çıktı!

Bakırköy'de bir sitenin otoparkındaki otomobilin motor kısmına giren yılan, ekipler tarafından çıkarıldı.

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Bir sitenin otoparkındaki aracın motor kısmında yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneğine (YAHAYDER) bildirdi.

Dernekten gelen ekip, yılanı uzun uğraşlar sonucunda otomobilin motor kısmından çıkardı. Yılan doğaya salınmak üzere şehir dışına götürüldü.

Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Taşçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yakaladıkları yılanın "Hazer yılanı" olduğunu söyledi.

Bu tür hakkında bilgi veren Taşçı, "Türkiye'nin en büyük yılanlarından bir olan Hazer yılanı zehirsizdir yalnız çok agresif bir türdür. Isırsa bile dişi yoktur. Çevre için faydalı bir türdür, kemirgenlerle beslenir. İnsanlara herhangi bir zararı yoktur, çok hızlı hareket eder." diye konuştu.

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