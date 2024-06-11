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Fahrettin Koca'dan Sinop’taki feci kazaya ilişkin açıklama

Fahrettin Koca'dan Sinop’taki feci kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop’taki 2 hekimin de hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili açıklama yaptı. Koca paylaşımında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken 2 kişinin de tedavisine devam edildiğini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sinop’taki 2 hekimin sw hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sinop’un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise diğer araçtan vatandaşımızdır.  Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, diğer araçtaki vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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