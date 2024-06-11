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Putin Bakan Hakan Fidan'ı kabul edecek

Putin Bakan Hakan Fidan'ı kabul edecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edeceğini açıkladı.

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BRICS+ Toplantısı’na katılmak üzere Rusya'ya giden Hakan Fidan burada birçok ülkenin yetkilileriyle temaslarda bulundu.

Fidan son olarak, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Nijniy Novgorod’da, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

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