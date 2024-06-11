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Bartın'da bir kişi babasını öldürdü! Cinayetin nedeni...

Bartın'da bir kişi babasını öldürdü! Cinayetin nedeni...

Bartın'da engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı için babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde eve alkollü gelen M.Ç. (61) ile kızı E.Ç. arasında tartışma çıktı. Babasının engelli kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören erkek kardeş T.Ç. (31) ise evdeki tüfekle babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.Ç. gözaltına alınırken, cenaze otopsi için Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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