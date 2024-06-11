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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tutuklandı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde çıkan tartışma sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.

Öğle saatlerinde olayda kullanmış olduğu tabanca ile teslim olan Sakık, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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