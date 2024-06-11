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Devre mülk sahipleri yabancılara yüksek fiyatlardan satış yalanıyla 5 milyon lira dolandırıldı

Devre mülk sahipleri yabancılara yüksek fiyatlardan satış yalanıyla 5 milyon lira dolandırıldı

Bursa'da düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, Yalova'nın Termal ilçesinde devre mülkü bulunan bazı kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kendilerini "emlakçı" ve "devre mülk yatırımcısı" olarak tanıtan zanlıların 10 devre mülk sahibini yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinde ofis açıp mağdurların güvenini kazanmak için "call center" (çağrı merkezi) izlenimi verdiğini, Termal ilçesindeki devre mülk sahiplerine gayrimenkullerini yabancılara yüksek fiyatlardan satmayı vadederek ikna ettiklerini, "masraf" adı altında kandırarak kredi kullandırdıklarını ve bu paraların farklı hesaplara gönderildiğini tespit etti.

Ayrıca, devre mülk sahiplerinin kodlar kullanılarak kayıt altına alındığını, zanlılar tarafından mağdurları kandırmak ve ikna etmek için sekreterlere konuşma metni okutulduğu belirlendi.

Bin devre mülk sahibinin isimlerinin yazılı olduğu liste ele geçirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, U.Ç. (31), Ş.T.B. (24), S.B. (25), Ş.S.Ç. (20), S.Y. (29) ve Y.U'yu (23) yakaladı.

Ofiste yapılan aramalarda, yaklaşık 1000 devre mülk sahibinin kayıtlarının tutulduğu doküman ve dijital materyaller ile sekreterlere okutulan konuşma metinleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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