BIST 10.040
DOLAR 32,37
EURO 34,84
ALTIN 2.400,88
HABER /  GÜNCEL

Hamas'tan BMGK'daki ateşkes kararına yanıt: Aracılarla işbirliğine hazırız

Hamas'tan BMGK'daki ateşkes kararına yanıt: Aracılarla işbirliğine hazırız

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararındaki ilkeleri uygulama konusunda aracılarla müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

Abone ol

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes, tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin yurtlarına geri dönüşüne ilişkin ilkeleri uygulama konusunda aracılarla müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "BMGK kararında yer alan kalıcı ateşkes, Gazze'den tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin geri dönüşü maddelerinin memnuniyetle karşılandığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas'ın, Filistin halkı ve direnişinin talepleriyle uyumlu bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakerelere girmek üzere aracılarla işbirliğine hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, başta İsrail'in yenilgiye uğratılması, Filistinlilerin yurtlarına geri dönüşü ve kendi kaderini tayin hakkı olan tam egemenlik ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kurulması dahil, ulusal haklarını elde etmek için halkın tümüyle birlikte verdiği mücadeleye devam edeceği vurgulandı.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Gazze'de kayıp vermeye devam ediyor
İsrail ordusu Gazze'de kayıp vermeye devam ediyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşini ve kızlarını kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşini ve kızlarını kabul etti
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze ateşkes kararını değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Gazze ateşkes kararını değerlendirdi
Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi
Fenerbahçe maçında Aziz Yıldırım sürprizi: Devre arasında geldi
Akşener’in Beştepe ziyareti ile ilgili olay iddia: Çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız
Akşener’in Beştepe ziyareti ile ilgili olay iddia: Çok şaşırtıcı bir durumla karşı karşıyayız
Ankara'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Ankara'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
İstanbul ve Kocaeli merkezli "Sibergöz" operasyonu: 107 gözaltı
İstanbul ve Kocaeli merkezli "Sibergöz" operasyonu: 107 gözaltı
İsrail özel kuvvetleri, Nusayrat'a yardım kamyonu ile sızdı kıyamet gününün dehşeti gibiydi
İsrail özel kuvvetleri, Nusayrat'a yardım kamyonu ile sızdı kıyamet gününün dehşeti gibiydi
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudileri sevindiren karar
İsrail parlamentosunda, Ultra Ortodoks Yahudileri sevindiren karar
Dönüş garantili bayramlaşmaya giden Suriyeliler iddiasıyla ilgili açıklama
Dönüş garantili bayramlaşmaya giden Suriyeliler iddiasıyla ilgili açıklama
Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı
Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı