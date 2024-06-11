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Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 9 yaralı

Çankırı'da Bayburt-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü şarampole devrilerek 9 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yol güvenliği kontrollü olarak sağlandı.

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Çankırı'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki Bayburt-İstanbul seferini yapan 29 AJ 029 palakalı otobüs, D-100 kara yolu Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerce güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

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