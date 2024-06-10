Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyon yıl sonunda yüzde 38’ler seviyesine inecek” açıklamasını yaptı. Yılmaz, borsada işlem vergisinden KKM'lerdeki son duruma, enflasyonla mücadeleden yeni anayasa çalışmalarına kadar çok sayıda konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;

Bu 1 yılda ekonomik ve sosyal politikalar öncelikliydi. İstihdamı artırma ve diğer taraftan enflasyondu. İkinci önemli başlığımız ise depremdi. Depremin yaralarını sarmanın peşindeyiz. Dış politikada Gazze gündemdeydi. Yoğun geçen bir yıl oldu.

"BÜTÇE VE CARİ AÇIK RİSKİNİ TÜRKİYE BERTARAF ETTİ"

Ekonomide o günün ihtiyaçlarına göre politika yaparsınız. Pandemi sonrası süreçten Türkiye en hızlı çıkış yapan ülke oldu. Reel tarafı hızlı olarak toparladık. Depremin etkileriyle tabii önemli bir bütçe ve cari açığımız vardı. Türkiye son 1 yılda bu riskleri bertaraf attı. İki tarafta da güçlü hale geldik, enflasyonla mücadele için geçiş sürecini tamamlamış olduk.

Yıl sonunda 5,2 ile yılı kapattık. Bundan depremi harcamalarını çıkardığımızda 1,6 bütçe açığı ile kapattık. Bu yıl için 6,4 öngörüyoruz.

"ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 38'LER SEVİYESİNE İNECEK"

Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız.

"TÜKETİM DEĞİL ÜRETİM AĞIRLIKLI BÜYÜME HEDEFİMİZ"

3 yıla yayılan bir planımız var. Tüketim ağırlıklı değil, üretim ağırlıklı büyümeyi öngörüyoruz. Bir taraftan enflasyonla mücadele ederken bir taraftan büyümeyi hedefliyoruz. Bu kolay bir şey değil. 3 yıllık bir perfpektifte bir taraftan enflasyonu düşürecek bir taraftan istikrarlı bir şekilde büyüyecek. Kısa vadede enflasyon ile büyüme arasında tartışmalar yapabilirsiniz. Ama en sağlıklı büyüme fiyat istikrarıdır. Orta vadede bu iki hedefte bir çelişki görmüyoruz.

İlk çeyrekte 5,7 oranlık bir büyüme yakaladık. İhracat büyümeye 5 çeyrek sonra katkı sağlamaya başladı. 5 dönem sonra ihracat pozitife geçmiş durumda. Bu da politikalarımız sonuç verdiğini gösteriyor.

"SEÇİM SONRASI MB REZEVLERİ 60 MİLYAR DOLAR ARTTI"

OVP seviyesinde yıl sonunda yüzde 4'lük bir büyüme bekleniyor.

Döviz ihtiyacımız da azaldı. Seçim öncesi spekülatif bir hava oluşturulmuştu. Nitekim seçim sonrası 60 milyar doların üzerinde Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış gerçekleşti. Piyasada çok güçlü bir toparlanma var.

"KKM GÖREVİNİ YAPTI, ADIM ADIM ORADAN ÇIKIYORUZ"

KKM zaten başından itibaren geçici bir düzenlemiydi. Görevini yaptı, artık adım adım oradan çıkıyoruz.

BORSA'DA İŞLEM VERGİSİ OLACAK MI?

Bizim yapacağımız vergi düzenlemeleri enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak bir teklif barındırıyor. Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklanmadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Mevcut anayasımız darbe sonrası bir dönemde hazırlık, vesayetçi bir anlayış var. Birçok madde değiştirildi ama ideal bir anayasamız da yok. Türkiye artık sivil iradeyle oluşmuş bir anayasaya ihtiyacı var diye inanıyoruz. Diğer partilerle bir süreç yürütülüyor. Ümit ediyoruz toplum karşılığı da olarak bu süreç tamamlanır. İnşallah hep birlikte başarırız.

SİYASETTE YUMUŞAMA

Olumlu bir gelişme bu. Mutlaka farklılık olacak. Demokrasi böyle bir şey. Uslup ve usül çok önemli. Siyasette rekabett edelim ama saygımızı koruyalım. İçerik olarak baktığımızda da milli meselelerimiz var bizim. Burada tüm partilerin ortak bir duruş sergilemesi önemli.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Bizim Türkiye Yüzyılı Vizyonu'muz var. Orada en temel başlıklardan biri Huzurun Yüzyılı. Bir taraftan terörle, bir taraftan çetelerle mücadele. Şimdi daha çok içerde insanımız huzurunu bopzan çetelere karşı bir mücadele var. Bu yeni bir şey değil. Öteden beri bir mücadelemiz var. Güvenlik konusunda tavizsiz bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz.

İSRAİL'LE TİCARETİN SONLANDIRILMASI

Ticarette biliyorsunuz butün dünyaya öncülük yaptı Türkiye. Başka ülkelere örnek olmasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye diplaside, yaptırımlarda, hukiki alanlarda Filistin'in yanında mücadele ediyor.

ABD İLE F-16 ANLAŞMASI

Maalesef ABD ile çok çeşitli tartışmalar yaşadık. Terör örgütleri ile mesafe konusunda arzu edilen noktada değiliz. Ama ABD ile Türkiye'nin ortak menfaatleri var. Bir takım lobilerin iki ülkenin arasını açmasına müsaade etmemeleri lazım. Şimdi farklı bir hava oluşmuş durumda. F-16 ve bazı unsurlar bunun parçası. İsveç'in NATO'ya üye olması sonucunda bazı kısıtlamalar kalkmış oldu. Ümit ediyoruz bu süreç diğer alanlarda da olumlu süreç yaratsın.

DEPREME HAZIRLIKTA SON DURUM

Deprem en temel önceliklerimizden biri oldu. Depremin yaralarını sarmak. Tarihimiz en büyük afetini yaşadık. Yoğun bir inşa ve ihya faaliyeti devam ediyor. He ray 10-15 bin konutun teslimi devam ediyor. Yıl sonunda 200 bin konutu hak sahiplerine vermiş olacağız. Altyapıda da tahribat var. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 2 yılda 2 trilyon TL boyutunda kaynağı buna ayırmış durumdayız.

Kentsel dönüşümde 2.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Yeni bir kanun kurduk, yeni bir başkanlık kurduk kentsel dönüşümle ilgili. Çabamızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.

31 MART SONRASI REFORM SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi doğru bir sistem. Çok riskin olduğu bir bölgedeyiz, tüm yaşanan sıkıntılara rağmen istikrarı sağlayan bir sistem. Bu sistem de elbette iyileştirebilir. Sistemi daha iyi hale getirecek reformlar elbette mümkün.

KAYNAK: NTV