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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den sürpriz hamle! Siyaseti bıraktı deniliyordu

Meral Akşener'den sürpriz hamle! Siyaseti bıraktı deniliyordu

Siyaseti değil genel başkanlığı bıraktığını belirten İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'den sürpriz bir hamle geldi.

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İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, Çankaya'da ofis tuttuğu belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, Çankaya'da ofis tuttuğunu bildirdi.

Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı" bilgisine yer verdi.

Akşener'in geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'la görüşmesi siyaset gündemine oturmuştu.

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