Mehmet Şimşek: 5,8 milyar dolar net giriş oldu

Dış finansman girişlerinde olumlu seyir halinin devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün ilk dört ayında portföy yatırımlarında Türkiye'ye 5,8 milyar dolar net giriş olduğunu duyurdu.

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Türkiye tek haneli enflasyon hedefiyle uyguladığı ekonomik programda kararlılıkla ilerliyor.

Ekonomi yönetiminin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sık sık açıklamalarda bulunarak halkı ve sektörel çevreleri bilgilendiriyor.

Bakan Şimşek, son olarak sosyal medya hesabından nisan ayı ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor"

"Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi." ifadelerini kullanan Şimşek, dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini vurguladı.

"5,8 milyar dolar net giriş oldu"

Şimşek, geçen yılın ilk 4 ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi.

Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.