Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile önümüzdeki birkaç gün içinde bir araya gelecek.

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İletişim Başkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek.

Öte yandan Ayşe Ateş, bugün CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ayşe Ateş şunları söyledi:

“10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu, 'Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın' dedi. Bence, Cumhurbaşkanı’yla yapacağım görüşmeden haberi oldu ve burada Cumhurbaşkanı’na mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Bizi korumamasını ve görüşmemesine yönelik bir çağrıda bulundu. Sanırım o sebeple çağırılmadım. Normalde geçen hafta içi bizimle görüşecekti. Bahçeli’nin çağrısı karşılık buldu.”

Ateş, “Özgür Bey’le görüşmemde kendisini mahkemeye davet ettim ve teşekkür ettim” dedi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, savcılık tarafından hazırlanan iddianameye tepki göstermişti.

Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Azmettiriciler nerede?

Ateş, sosyal medya hesabından iddianamenin sayfasını paylaşaraka, “İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikasti birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Duruşma 1 Temmuz'da başlıyor

Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak.