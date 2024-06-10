KARAMAN'da evi boşaltmasını isteyen ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi.

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Ev sahibi İ.Y, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'ndeki evinde kiracı olarak oturan B.S'den evin boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine ev sahibine sinirlenen B.S, oturduğu müstakil evin zemin katını ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi, gazetecilere konuşarak şunları söyledi:

"Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de üst kattaki kiracı ile birlikte yaptır deyince ben para filan vermem dedi. Daha sonra tamam biz yaptırırız, sen evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz diye evi ateşe vermiş."

Kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren kiracı B.S. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.