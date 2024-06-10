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İsrail Gazze'nin orta şeridine saldırdı 5 gün sonra çok sayıda ölü ve büyük yıkım bırakarak çekildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Gazze'nin orta şeridine saldırdı 5 gün sonra çok sayıda ölü ve büyük yıkım bırakarak çekildi

 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusundan 5 gün süren şiddetli saldırıların ardından geride çok sayıda ölü ve büyük yıkım bırakarak çekildi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah'ın doğu bölgelerinden çekildi. Askerler bu sırada evlerine ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

İsrail askerleri, bölgeden çekilmeden önce birçok evi patlayıcılarla havaya uçurdu, buldozerlerle yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Bölgeye ulaşmayı başaran sağlık ekipleri, İsrail ordusunun 5 gün boyunca yoğun saldırılarına hedef olan bölgede çok sayıda Filistinlinin cansız bedeniyle karşılaştı.


Sağlık ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinlinin öldürüldüğünü, 84 bin 494 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

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