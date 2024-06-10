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Gazeteci Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı! "Yere düştüm bir de..."

Gazeteci Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı! "Yere düştüm bir de..."

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki yayınında kendisine motosiklet çarptığını söyledi ve kaldırımdan giden taşıtlara isyan etti.

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Fatih Altaylı, cumartesi akşamı yaşadığı kazayı anlattı. Altaylı'ya kaldırımda yürürken bir motosiklet çarptı. Youtube kanalından olayı anlatan Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Cumartesi akşamı Cemil Topuz'da konser vardı. Şişli'de kaldırımdan yürüyorum. Trafik felaketti, ben de yürüyerek gideyim dedim. Kaldırımdayım, bir motosikletli geldi bana çarptı. Kalçama... Ben düştüm, o düşmedi. Bana bir baktı. 'Ne yapıyorsun oğlum?' dedim, bana bir de küfür etti. Sonra da gazladı gitti. Yıllardır bu kaldırımda giden motorları söylüyorum kimsenin umurunda değil.

Her gün herkese oluyor da cumartesi günü bana denk geldi.Yaşlı başlı bir kadına çarpsa kadıncağızın hayata kayardı. Kaldırımda ne işin var kardeşim. Polisin önünden geçip gidiyor, polis de bir şey demiyor.

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