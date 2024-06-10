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7 askeri şehit etmişti! PKK'nın Avaşin sorumlusu 'Hevre' etkisiz

7 askeri şehit etmişti! PKK'nın Avaşin sorumlusu 'Hevre' etkisiz

Terör örgütü PKK'nın Avaşin bölgesinde faaliyet gösteren sorumlusu, kod adı 'Hevre' olan Muslüh Kazizade, güvenlik güçlerince üsse sızmaya çalışırken etkisiz hale getirildi. Teröristin bölgede farklı tarihlerde 7 askerin şehit edildiği saldırıları bizzat planlayıp gerçekleştirdiği öğrenildi.

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PKK’lı teröristlerin Türkiye’ye sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan 2022 günü Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde eş zamanlı başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtında terör örgütüne üst düzey bir darbe daha vuruldu.

Avaşin Eyaleti sorumlusu İran uyruklu Muslüh Kazizade TSK’nın düzenlediği nokta hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, teröristle birlikte ABD menşeli dürbünlü yeni nesil otomatik piyade tüfeği de ele geçirildi. Teröristin, Avaşin bölgesinde konumlanan Mehmetçiğe ait geçici üs bölgesine sızma hazırlığı yaparken bölgede keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürüten İnsansız Hava Araçlarının uçuşu sırasında fark edildi.

5 kişi oldukları belirlenen teröristlerin üs bölgesine arazi yapısıyla uyumlu kamuflajlı kıyafetlerle sızma hazırlığı içinde olduklarına dair alınan görüntü anında harekât merkezine aktarılınca bölgeye SİHA ile Atak taarruz helikopteri sevk edildi.

Teröristin Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde son iki yıl içinde farklı tarihlerde askerimizin şehit edildiği saldırılarda bizzat yer aldığı, kendisi gibi geçtiğimiz yıl öldürülen Cumali kod adlı Zeynel Erocağı adlı teröristle birlikte Pençe Kilit harekâtı bölgesinde çok sayıda roketli, güdümlü yeni nesil füzeli, ey yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı ve silahlı saldırılarla TSK’ya ait üs bölgelerini hedef aldığı bildirildi.

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