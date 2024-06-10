Gümrükten valiz kaçıran tim komutanı! Barış Terkoğlu yazdı

Yazar Barış Terkoğlu, Mersin Gümrüğü'nden valiz kaçıran Deniz Kuvvetleri’nde tim komutanı olarak görev yapan M.C'ye TSK'nın idari ceza verdiğini yazdı.

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Suriye sınırında askeri araçlarla insan kaçakçılığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de Mersin Gümrüğü, şaşırtan bir kaçakçılığa sahne oldu.

Olayın 10 Temmuz 2023 günü saat 10.40’da Mersin Liman Başkanlığı’na gelen bir ihbarla ortala çıktığını yazan Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, ayrıntıları bugünkü yazısında böyle aktardı:

"Limanda sivil girişlerin dışında askeri bir kapı daha var. Bu kapıdan giriş çıkış yapan askerler, sınırdaki gibi arama yapılmadan geçiyor. Kamera kayıtlarına göre o gün askeri kapıdan BMW marka bir araba giriş yaptı. Sonrasında limana yanaşan ADA74 isimli RO-RO gemisine yaklaştı. Gemiden inen yolcular, pasaport ve valiz kontrolü için liman gümrüğüne yöneliyordu. Biri hariç...

"Valizleri BMW’nin bagajına koydu"

O kişi yolculardan ayrılıp kendisini bekleyen BMW marka araca yöneldi. Elinde iki tane valiz vardı. Valizleri BMW’nin bagajına koydu. Geri dönüp yolcuların arasına karıştı. Elinde valizle gelmemiş gibi kontrollerden geçti. Yaya olarak Mersin Limanı’ndan çıkıp gitti. Kayıtlara göre valizleri alan BMW marka araç ise askeri kapıdan valizleri aranmadan çıkarmış.

Gümrük memurları olayın kayıtlarına ulaştıktan sonra soruşturmalarını derinleştirdi. Bu kez giriş-çıkış kayıtlarına baktılar. Önce aracın nasıl askeri kapıdan rahatça girip çıktığına odaklandılar. Çıkan sonuca onlar da şaşırdılar. Aracı kullanan kişi Deniz Kuvvetleri’nde tim komutanı olarak görev yapan M.C. idi. Ardından gemiden inen yolcuların listesini çıkardılar. Valizleri arabaya bırakıp salona giren kişinin M.D. isimli Türk vatandaşı olduğunu gördüler. Bütün delilleri kayıt altına aldılar."

M.C’ye tespit edilen iki olay için iki ayrı idari ceza

Aynı kişilerin bu olaydan 1 ay önce aynı yöntemle valizleri ülkeye soktuğunun tespit edildiğini yazan Terkoğlu, konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın ardından TSK kaynaklarını da aradığını belirterek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Onlar da yaşananları teyit etti. Savcılık, Mersin’den sınırı sıra dışı yolla geçen valizlerde; varsa da bir suça ulaşamamıştı. Dosyayı kapatmak durumunda kalmıştı. Ancak personelinin karıştığı bu olayı TSK’ye bildirmiş, meselenin aynı zamanda bir disiplin sorunu olduğunu ifade etmişti. TSK de idari soruşturma başlatarak tim komutanı M.C’ye tespit edilen iki olay için iki ayrı idari ceza vermişti.

"Valizlerde ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz"

M.C., soru işareti yaratan bu olaydan sonra görevine devam etmişti. Konuştuğum TSK kaynakları, sınırlardaki sıra dışı geçişlerle mücadelede işi sıkı tutmaya çalıştıklarını, hatta zaman zaman kendi personellerini rastgele aradıklarını, üniformasını kötüye kullananları cezalandırdıklarını anlattı. Komutan M.C’nin Mersin’den gümrüğü atlatarak taşıdığı valizlerde ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz"