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Samsun'da polis konserde görev sırasında kalp krizi geçirdi

Samsun'da polis konserde görev sırasında kalp krizi geçirdi

Samsun'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındı.

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Batı Park'ta sahne alan sanatçı Buray'ın konserinde görevli polis memuru Sadık Döngek (40), etkinlikte yaşanan arbedeye müdahale sırasında fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Döngek, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Koroner anjiyo yapılan Döngek'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bazı internet sitelerinde "Samsun'da Kültür Yolu Festivali Buray konserinde polis bıçaklandı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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