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İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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