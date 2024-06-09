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Fenerbahçe'de Başkan bir kez daha Ali Koç oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı ve Ali Koç ile Aziz Yıldırım oylarını kullandı. Toplamda 27 bin civarında üyenin oy kullandığı seçimde, Ali Koç bir kez daha başkan seçildi.

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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Oy kullanma işlemi sona erdi ve başkan belli oldu.

Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe’de Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı geride bırakarak üst üste 3. kez başkan seçildi.

Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama

Ali Koç ile birlikte kürsüye gelen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık, inşallah sayın Ali Koç ve arkadaşları çizdiğimiz harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." ifadelerini kullandı. 

Kongre üyeleri açıklamaları sonrası Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı. 

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler - TIKLA

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

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