Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler
Fenerbahçe'de kongre heyecanı... Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim bugün yapıldı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. İşte tarihi kongreden ayrıntılar ve yansıyan kareler...
Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi gerçekleşiyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi bu sabah 10:00'da başladı. Oy kullanma işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi.
Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.
Koç'un oy pusularının rengi sarı, Yıldırım'ın ise beyaz olduğu seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Bu rakamdan aidatını yatırmayanları çıkarınca 33 bin üyenin sandığa gelmesi bekleniyordu.
Oy rekoru kırıldı: Toplamda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı.