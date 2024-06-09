BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47

Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler

|
Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler

Fenerbahçe'de kongre heyecanı... Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim bugün yapıldı. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. İşte tarihi kongreden ayrıntılar ve yansıyan kareler...

Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi gerçekleşiyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi bu sabah 10:00'da başladı. Oy kullanma işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi.

127
Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.

227
Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler

Koç'un oy pusularının rengi sarı, Yıldırım'ın ise beyaz olduğu seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Bu rakamdan aidatını yatırmayanları çıkarınca 33 bin üyenin sandığa gelmesi bekleniyordu.

327
Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminden kareler

Oy rekoru kırıldı: Toplamda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı.

427