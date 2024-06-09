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İzmir'de palet atölyesinde çıkan yangın otluk alana sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir palet atölyesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alan ve zeytin ağaçlarına sıçradı. Yangın nedeniyle otluk alanda bulunan bir traktör ve kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde palet atölyesinde çıkıp çevredeki otluk alana sıçrayan yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Sekiz Eylül Mahallesi'nde bulunan palet atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki otluk alan ile zeytin ağaçlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter sevk edildi.

Çevredeki zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangında otluk alanda yer alan bir traktör ile kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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