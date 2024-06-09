Yeni Nissan Qashqai, 11 Haziran'da Türkiye'de ön satışa sunulacak

Nissan Qashqai, 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki tüm showroomlarda ön sipariş ve satışa sunulacak.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan Qashqai, alışılmışa meydan okuyan kimliği, çarpıcı estetik yenilikleri ve kapsamlı teknolojik güncellemelerle banttan indi. İngiltere'nin Sunderland şehrinde üretilecek Yeni Nissan Qashqai, dış tasarımdaki değişikliklerden bilgi-eğlence sistemindeki kapsamlı güncellemelere kadar tüketicilerin Qashqai'de sevdiği şeylerin özünü korumak için ve daha kullanışlı teknolojilerle donatıldı.

Yenilenen Qashqai'nin üretimine başlanmasıyla 11 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki tüm showroomlarda ön sipariş ve satışına başlanacak. Yenilenen Qashqai'nin Türkiye Lansmanı ise bu ay sonunda yapılacak.

Yeni Qashqai, yenilenen tasarımı sayesinde daha keskin ve modern bir dinamizm yayıyor. Qashqai'nin ön ızgarası daha çarpıcı bir ilk izlenim yaratmak için kapsamlı bir şekilde güncellendi. Tamponun yan tarafları ise gövde renginde ve yüksek parlaklıkta siyah bir şerit ile plakanın altından tamponun alt köşelerine kadar uzatıldı.

Qashqai e-POWER giriş sınıfında yeni 18 inç elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek sınıflar için yeni 19 inç alaşım ve yeni 20 inç elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

Üç yeni renk eklendi

Qashqai'nin renk yelpazesine üç yeni renk eklendi. Qashqai'nin sunduğu renk seçenekleri arasında, belirli ışık koşullarında parıltı veren inci beyazı, Qashqai'nin görsel geometrisinin tanımını keskinleştirme etkisine sahip siyah inci renk tonu, hakim ışık koşullarına bağlı olarak koyu maviyle metalik deniz mavisi arasında değişen okyanus yeşili bulunuyor. Qashqai serisine N-Design sınıfı donanımı da eklendi.

Güven veren teknoloji

Otomotiv dünyasındaki dijital ve işleme teknolojisi alanlarındaki ilerlemeyle paralel olarak güncellenen Qashqai, günlük sürüş deneyimini daha da sezgisel ve güven verici hale getiren bir dizi teknolojik yenilik ile donatıldı.

Qashqai'de en sık kullanılan özelliklerden biri olan yeni nesil çevre sürüş monitörü-Around View Monitor (AVM) önemli ölçüde geliştirildi.

Geçmişi 2007'ye kadar uzanan ve özel bir Nissan teknolojisi olan AVM, geri vites seçildiğinde, dört harici kameranın görüntüsü birleştirilerek aracın kuş bakışı görüntüsü elde ediyor ve park manevralarının maksimum güvenle yapılmasını sağlıyor. Yeni güncellenen AVM teknolojisi, tüm ışık koşullarında süper net görüş sağlamak için dört kamera kullanıyor.

Direksiyon simidinin arkasındaki TFT sürücü bilgi ekranında görüntülenen görseller ve e-POWER enerji monitöründe bazı tasarım iyileştirmeleri yapıldı.

Yenilenen Nissan Qashqai, Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR2) zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerini ve tüm bu teknolojik gereksinimlere ek olarak, Akıllı Hız Sabitleme sistemi, Akıllı Kör Nokta önleme sistemlerini de sunuyor.

Nissan'ın teknolojisi e-POWER, 2022'deki lansmanından bu yana kullanıcılar arasında çok popüler olduğunu kanıtlayan benzersiz elektrikli güç aktarma organı olarak sunuluyor.

Crossover segmentini icat eden öncü ruha uygun olarak, Qashqai'de kullanılan bu teknolojide benzinli motor, tekerlekleri tahrik etmek için kullanılan elektriği üretiyor.

e-POWER sayesinde, Eylül 2022'den bu yana Avrupa'da 140 binden fazla ve Türkiye'de ise 10 binden fazla e-POWER donanımlı araç satıldı.