BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  GÜNCEL

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da 5. oldu

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da 5. oldu

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 2'nci ayağında kendi kategorisinde 5. sırada yer aldı.

Abone ol

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika etabı, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan Spa-Francorchamps Pisti'nde 21 farklı ülkeden 37 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Asrın Rodi Pak'ın yer aldığı Slider Endurance Takımı, 8 saatlik dayanıklılık yarışını genel klasmanda 12'inci sırada tamamladı. Milli sporcu Asrın Rodi ise kendi kategorisi superstoc (SST) sınıfında 5'incilik elde etti.

Belçika yarışını Yamalube YART Yamaha EWC takımı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asrın Rodi, Belçika yarışını 193 tur ile tamamladıklarını belirterek, "8 saatlik SPA yarışını kendi sınıfımızda 5. sırada bitirdik. Takım arkadaşlarıma ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 21 Temmuz'da Japonya'da düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi
Sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi
Yeni Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de yollara çıkıyor
Yeni Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de yollara çıkıyor
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk!
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk!
CHP Genel Başkanı Özel, şehit Aybüke öğretmeni andı
CHP Genel Başkanı Özel, şehit Aybüke öğretmeni andı
Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Oy verme işlemi başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor...
Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Oy verme işlemi başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor...
Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor
Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor
Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi
Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti