BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  SPOR

Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor

Türkiye, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçına çıkıyor

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek. Berke'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

EURO 2024'te Türkiye F, Polonya D Grubu'nda

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Polonya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri ise Hollanda, Fransa ve Avusturya.

Aday kadro

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadro, 7 Haziran'da 26 kişiye düştü ve Türkiye'nin EURO 2024'te mücadele edeceği nihai aday kadro UEFA'ya gönderildi.

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

ÖNCEKİ HABERLER
Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi
Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Bakan Fidan: İsrail katliamının durması için her platformu devreye sokuyoruz
Bakan Fidan: İsrail katliamının durması için her platformu devreye sokuyoruz
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu
Türkiye'den Somali’deki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Somali’deki terör saldırısına kınama
Binyamin Netanyahu: Tereddüt etmeden operasyon kararı verdim
Binyamin Netanyahu: Tereddüt etmeden operasyon kararı verdim
İlham Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli
İlham Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli