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İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Mayıs-6 Haziran döneminde 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini, toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 30 Mayıs-6 Haziran'ı kapsayan bir haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Belirtilen günlerde, 2 milyon 540 bin 665 aracın denetlendiğini aktaran Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar), mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 260 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 114 bin 82, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 684, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 872, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 620 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 423 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 409 bin 987 araç ve sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

Trafik kurallarına harfiyen uyma, aşırı hız yapmama ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmeme konularında uyarılar yapan Ali Yerlikaya, "Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." ifadelerini kullandı.

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