Mourinho'dan flaş transfer mesajı! Galatasaray'ın transferini duyurdu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Rafa Silva hakkında sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'dan transfer itirafı geldi.

"Galatasaray'a daha yakın"

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mourinho'ya Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali soruldu.

61 yaşındaki çalıştırıcı bu transfer söylentisi hakkında, "Rafa Silva F.Bahçe'ye mi? Harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum" cevabını verdi.

Mourinho da istemişti

Portekiz basınından Jornal de Notícias'ta yer alan haberde ise; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Rafa Silva'yı istediği iddia edilmişti.

Haberde yıldız futbolcunun Galatasaray'a daha yakın olduğu ve sarı kırmızılıların 32 yaşındaki hücumcuya 3 milyon Euro ve imza parasıyla birlikte 2 yıl için toplam 7 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 52 maça çıkan Rafa Silva, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 15 asistlik katkı verdi.

KAYNAK: BEIN SPORTS