Türkiye ile Venezuela arasında sürpriz anlaşma

Türkiye, Venezuela'nın güneyinde altın çıkarmak için anlaşma imzaladı. İki ülke arasında petrol ve gaz işbirliği için de imzalar atıldı.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile ülkenin güneyindeki sahalardan altın çıkarmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Türkiye'nin yatırımı ile altın madenciliği faaliyetlerinin süreceğini söyleyen Maduro, bölgedeki sahaları geliştireceklerini, "doğaya saygılı ve üretken bir örnek" oluşturacaklarını söyledi. Ancak bu faaliyetlerin kapsamı ve hangi kuruluşlar tarafından yürütüleceğine dair detay vermedi.

Ülkenin güneyindeki geniş alanlarda çetelerin kontrolünde yasa dışı madencilik yapılıyor. Madenciler silah altında, kötü koşullarda çalıştırılırken; yetkililer, kaçak madenlerden sızan zehirli atığın toprak ve suya karıştığını söylüyor.

Yerel televizyona yaptığı açıklamada Maduro ayrıca, amonyak rafinerisi inşası ve "gaz rezervlerinin kullanımı" ile ilgili olarak da Türkiye ile anlaşmalar imzaladıklarını söyledi. Anlaşmaları "petrol, gaz ve altının geleceği için 3 muhteşem proje" olarak niteledi.

2013'ten beri başkanlık koltuğunda oturan Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak seçimlerde yeniden aday.

ANKARA-KARAKAS YAKINLAŞMASI

Ankara-Karakas ilişkileri, Venezuela'da 2018 seçimlerini izleyen siyasi kriz döneminde gelişti. O dönem Maduro'nun başkanlığının meşru olup olmadığı sorgulanırken Türkiye, Batı yaptırımlarına karşı Karakas hükümetine açık destek verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Maduro'nun Haziran 2022'deki Türkiye ziyareti sırasında, "Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu kapsamda Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı yıllarda iki ülke arasında altın ticaretinde hızlı bir artış yaşandı. Venezuela ve Türkiye, halihazırda 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimlerini üç katına çıkarmayı hedefliyor.

Erdoğan'ın bu yıl bitmeden Venezuela'yı ziyaret etmesi de bekleniyor, ancak henüz net bir tarih belirlenmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık 2018'de Karakas'e resmi ziyaret gerçekleştirmiş, bu Türkiye'den Venezuela'ya Devlet Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olmuştu.