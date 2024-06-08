Erdoğan'dan Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıya kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik başkent Kopenhag'da düzenlenen saldırıyı kınadı.Abone ol
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e saldırıya Türkiye'den en üst düzeyde kınama açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kınama mesajı yayınladı.
"Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
Cumhurbaşkanı, "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, Sayın Başbakan’a, Danimarka hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Frederiksen'e saldırı
Avrupa'da siyasi figürlere saldırılara bir yenisi eklenmiş, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğramıştı.
Danimarka polisi, şüphelinin nasıl saldırdığı veya darbedilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermezken saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.
Başbakanlık Ofisi, Frederiksen'in Kultorvet Meydanı'nda saldırıya uğradığını doğruladı.