Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, yörünge altı araştırma uçuşuna katıldı

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic'in uçağıyla bilimsel çalışmalara dahil oldu. Bir saatten fazla sürecek uçuş kapsamında 7 deney yapılacak.

Abone ol

Türkiye, ilk astronot Alper Gezeravcı ile bir ilke imza atarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na ayak bastı. Son hamle, ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever ile geldi.

Uzay programını kararlılıkla sürdüren Ankara, yörünge altı araştırma uçuşuna dahil oldu.

Astronot Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.

Atasever'in de üyesi olduğu "Galactic 07" ekibi, aileleriyle vedalaşmaları sonrası alkışlar eşliğinde "VSS Unity" yörünge altı aracına doğru hareket etti.

Atasever'in yörünge altı uçuşu

Türkiye'nin ikinci astronotunu uğurlayanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı.

"VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan Virgin Galactic'e ait uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) yolculuğuna başladı.

4 astronot ve 2 pilot var

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu ekipte, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer alıyor.

Süre 1 saat 10 dakika: Roket motoru ateşlenecek

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, "VSS Unity" yörünge altı aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

7 deney yapacak

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öte yandan, Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve şimdiye kadarki 12'nci uçuşunu gerçekleştiren Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı ise bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak.

Virgin Galactic firması farklı sistemler geliştirmeye yönelecek.