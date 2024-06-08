Bankadan önemli uyarı: FAST işlemlerinde aksaklık olabilir

İş Bankası, 9 Haziran Pazar günü FAST işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Detaylar İşCep'te.

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İş Bankası, 9 Haziran 2024 Pazar günü FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sunulan FAST sistemiyle ilgili bir kesinti bildirimi yaptı. Yapılan açıklamada, 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00 ile 08.00 arasında FAST işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Banka, bu kesintinin FAST Sistemi'nde yapılacak bakım çalışması nedeniyle olduğunu vurguladı. İş Bankası, müşterilerini bu kesinti hakkında bilgilendirmek için İşCep mobil uygulamasını kullandı.

Müşterilerin, belirtilen saatler arasında FAST işlemleri yapamayacakları konusunda uyarıldığı duyuru, banka hizmetlerinin sürekliliği açısından önemli bir bildirim olarak öne çıkıyor.