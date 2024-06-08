BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  GÜNCEL

Danimarka Başbakanı'na saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Danimarka Başbakanı'na saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Görgü tanıkları Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı anlattı. Yetkililer, saldırganın 39 yaşında olduğunu ve Frederiksen'e saldırmaktan gözaltına alındığını belirtti. Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağı kaydedildi.

Abone ol

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik dün Kopenhag'da gerçekleşen saldırıya dair görgü tanıklarının ifadeleri kamuoyunda merak uyandırdı. Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, saldırganın Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve onu omzundan sertçe iterek kenara ittiğini belirtti. Ancak Başbakanın yere düşmediğini aktardılar. Olayın yaşandığı meydandaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard ise Frederiksen'in yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti. Başka bir tanık olan Kasper Jorgensen, Frederiksen'in koruma görevlileri tarafından saldırganı yakaladığını gözlemlediğini söyledi.

Yetkililer, saldırganın 39 yaşında olduğunu ve Frederiksen'e saldırmaktan gözaltına alındığını belirtti. Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağı kaydedildi.

Saldırıya uluslararası düzeyde de tepkiler geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, demokratik yollarla seçilmiş bir lider olan Frederiksen'e yapılan saldırıyı kınadığını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı kınayarak Frederiksen'e acil şifalar diledi.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Frederiksen'in saldırı nedeniyle şok olduğunu ve saldırganın gözaltına alındığını açıklamıştı. Ancak saldırganın nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığına dair detaylı bilgi verilmemişti. Saldırıya dair soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan: Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecek
Bakan Fidan: Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecek
Elazığ'da Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Elazığ'da Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Seçim beyannamesinin en büyük projesi Dülük Tüneli için imzalar atıldı
Seçim beyannamesinin en büyük projesi Dülük Tüneli için imzalar atıldı
Bayraktar müjdeyi verdi! Türkiye dünyanın doğal gaz merkezi olacak
Bayraktar müjdeyi verdi! Türkiye dünyanın doğal gaz merkezi olacak
Bakan Mehmet Şimşek: Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek
Bakan Mehmet Şimşek: Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek
Akenerji, 2024'ün ilk çeyreğinde 171 milyon lira net kar açıkladı
Akenerji, 2024'ün ilk çeyreğinde 171 milyon lira net kar açıkladı
Arda Güler'e son teklif Manchester United tarafından 63 milyon euro!
Arda Güler'e son teklif Manchester United tarafından 63 milyon euro!
Diyanet'ten imamlara sosyal medya talimatı: Siyasi tarafsızlığı koru
Diyanet'ten imamlara sosyal medya talimatı: Siyasi tarafsızlığı koru
Bayram öncesi ek sefer bilet satışı başladı! Bilet fiyatlarına zam yok işte fiyatlar...
Bayram öncesi ek sefer bilet satışı başladı! Bilet fiyatlarına zam yok işte fiyatlar...
Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Trafik sigortasında zam oranı belli oldu
Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Trafik sigortasında zam oranı belli oldu
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı
7 ülkeden ortak açıklama: AB'den 'Suriyeliler geri dönsün' çağrısı
7 ülkeden ortak açıklama: AB'den 'Suriyeliler geri dönsün' çağrısı