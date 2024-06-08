Danimarka Başbakanı'na saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Görgü tanıkları Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı anlattı. Yetkililer, saldırganın 39 yaşında olduğunu ve Frederiksen'e saldırmaktan gözaltına alındığını belirtti. Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağı kaydedildi.

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e yönelik dün Kopenhag'da gerçekleşen saldırıya dair görgü tanıklarının ifadeleri kamuoyunda merak uyandırdı. Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, saldırganın Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve onu omzundan sertçe iterek kenara ittiğini belirtti. Ancak Başbakanın yere düşmediğini aktardılar. Olayın yaşandığı meydandaki bir işletmede çalışan Soren Kjaergaard ise Frederiksen'in yüzünde görünür bir yara olmadığını ve hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti. Başka bir tanık olan Kasper Jorgensen, Frederiksen'in koruma görevlileri tarafından saldırganı yakaladığını gözlemlediğini söyledi.

Yetkililer, saldırganın 39 yaşında olduğunu ve Frederiksen'e saldırmaktan gözaltına alındığını belirtti. Kopenhag Bölge Mahkemesi'nde ön duruşmaya çıkarılacağı kaydedildi.

Saldırıya uluslararası düzeyde de tepkiler geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, demokratik yollarla seçilmiş bir lider olan Frederiksen'e yapılan saldırıyı kınadığını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı kınayarak Frederiksen'e acil şifalar diledi.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Frederiksen'in saldırı nedeniyle şok olduğunu ve saldırganın gözaltına alındığını açıklamıştı. Ancak saldırganın nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığına dair detaylı bilgi verilmemişti. Saldırıya dair soruşturma devam ediyor.