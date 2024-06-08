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Akenerji, 2024'ün ilk çeyreğinde 171 milyon lira net kar açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akenerji, 2024'ün ilk çeyreğinde 171 milyon lira net kar açıkladı

Türkiye'nin önde gelen enerji üreticilerinden Akenerji, bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyar lira satış geliri, 171 milyon lira net kar açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding ve Çek enerji şirketi ČEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Yılın ilk 3 ayında 5 milyar lira satış geliri, 171 milyon lira net kar açıklayan şirketin amortisman ve vergi öncesi karı bu dönemde (FAVÖK) 287 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Özge Özen Aksoy, elektrik fiyatının yatay seyrettiği ve kar marjının daraldığı dönemlerde operasyonel verimliliğin ve kaynak çeşitliliğinin öneminin daha da arttığını belirterek, "Özellikle 320 megavatı aşan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün katkısıyla kesintisiz elektrik arzı sağladığımız sürdürülebilir bir iş modeliyle, santrallerimizi piyasa şartlarına göre mümkün olan en verimli şekilde işlettiğimiz bir ilk çeyreği geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Katma değerli ürün ve hizmetler sunarak döviz bazlı gelir yaratma hedefinin yanı sıra kaynak ve coğrafi çeşitlilik gözetilerek oluşturulmuş üretim kapasitemizin esnekliğini yılın geri kalanında da en iyi şekilde kullanacağız."

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