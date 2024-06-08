Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle ilgili, "Eğer, Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir" dedi.

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi gündemdeki yerini koruyor.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Bu görüşmeyle ilgili birinci soru görüşme talebinin kimden geldiği olmalı. Sayın Erdoğan’ın daveti üzerine mi, yoksa Sayın Akşener in talebi üzerine mi bu görüşme gerçekleştirildi. Bu önemli. Buna göre şu değerlendirme yapabilirim:

1-Eğer, Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, bu Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir.

2-Eğer kendi talebi yani Sayın Akşener, ‘Ben görüşmeyi talep ettim, dolayısıyla bu talebimi de Sayın Erdoğan kabul etti’ diyorsa bunun gerekçelerini Sayın Akşener kamuoyuna gerekçeleriyle açıklamalı.

Sayın Akşener, Erdoğan’la görüşme talebinde bulunduysa bunu açıklamalı. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu bile devre dışı bırakıldığı anlaşılıyor.

Böyle bir görüşme yapılması en azından hem parti ahlakına uymaz hem de aykırıdır. Parti ahlakına uymaz çünkü uzun yıllar bir partinin genel başkanlığını yapmış birisinin partisini devre dışı bırakarak Erdoğan’la görüşmesi etik değildir.”