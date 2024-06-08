BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya'da otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Nazlıcan D.'nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karasu-Kaynarca kara yolu Camitepe Mahallesi mevkisinde Nazlıcan D. yönetimindeki 54 AKP 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçta bulunan Yavuz İkinci'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde 35 kişinin öldüğü Manolya Apartmanı davasında 6 sanığın yargılanması sürüyor
Depremde 35 kişinin öldüğü Manolya Apartmanı davasında 6 sanığın yargılanması sürüyor
D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da Gazze gündemiyle toplanacak
D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da Gazze gündemiyle toplanacak
Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Danimarka Başbakanı'na yumruklu saldırı!
Danimarka Başbakanı'na yumruklu saldırı!
Bakan Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması
Mescid-i Aksa imamından 'Arap' dünyasına tepki!
Mescid-i Aksa imamından 'Arap' dünyasına tepki!
Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye'yi örnek gösterdiler
Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye'yi örnek gösterdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması
Aziz Yıldırım'ı duygulandıran beste! Darağacında olsak bile...
Aziz Yıldırım'ı duygulandıran beste! Darağacında olsak bile...
Beşiktaş, Friedel'ı resmen duyurdu!
Beşiktaş, Friedel'ı resmen duyurdu!
Arda Güler'in yeni piyasa değeri belli oldu!
Arda Güler'in yeni piyasa değeri belli oldu!
Zelenski'den, Biden'a Rusya çağrısı
Zelenski'den, Biden'a Rusya çağrısı