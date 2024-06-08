Sakarya'da otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Nazlıcan D.'nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karasu-Kaynarca kara yolu Camitepe Mahallesi mevkisinde Nazlıcan D. yönetimindeki 54 AKP 603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçta bulunan Yavuz İkinci'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.