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Arda Güler'e son teklif Manchester United tarafından 63 milyon euro!

Arda Güler'e son teklif Manchester United tarafından 63 milyon euro!

Real Madrid, Manchester United'ın Arda Güler için yaptığı 63 milyon euro'luk teklifi reddetti. Tuttosport Gazetesi’nin düzenlediği Golden Boy ödülü sıralamasında ilk 20 içerisinde yer almayı başaran Arda Güler'in yükselişi her geçen gün devam ediyor.

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Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'e teklif yağmaya devam ediyor. Eflatun-beyazlılara son teklif İngiliz devi Manchester United tarafından geldi.

63 milyon EURO verdiler 

Arda Güler'in bonservisine 63 milyon euro teklif eden Manchester United umduğu cevabı Real Madrid'den alamadı. İspanyol devi direkt olarak Manchester United'a ret yanıtı verdi.

Teklif yağıyor

Manchester United'ın yanında birçok dünya devinin dikkatini çeken Arda Güler'e orta düzey takımlar da kiralama teklifi yapıyor. Arda Güler konusunda yoğun mesai harcayan Real Madrid'in kiralama konusunda son kararını henüz vermediği öğrenildi.

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