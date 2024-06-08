BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  GÜNCEL

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Trafik sigortasında zam oranı belli oldu

Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Trafik sigortasında zam oranı belli oldu

Mayıs ayından itibaren her ay aylık olarak belirlenecekti. Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu.

Abone ol

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı
Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı
7 ülkeden ortak açıklama: AB'den 'Suriyeliler geri dönsün' çağrısı
7 ülkeden ortak açıklama: AB'den 'Suriyeliler geri dönsün' çağrısı
Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi
Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi
4 organize suç örgütüne 'Kuyu-4' operasyonu! Yerlikaya duyurdu
4 organize suç örgütüne 'Kuyu-4' operasyonu! Yerlikaya duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine ilişkin ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine ilişkin ilk açıklama
Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı
Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktı
BM'den Netanyahu'yu çıldırtacak hamle! İsrail kara listeye alındı
BM'den Netanyahu'yu çıldırtacak hamle! İsrail kara listeye alındı
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında bomba iddia! Bu pazartesi ya da salı günü...
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında bomba iddia! Bu pazartesi ya da salı günü...
Çorum'da akrep dehşeti! Zehirlenen çocuk...
Çorum'da akrep dehşeti! Zehirlenen çocuk...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: "Program saat gibi çalışıyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: "Program saat gibi çalışıyor"
Suzuki'den kapatma kararı! 2025 sonuna kadar...
Suzuki'den kapatma kararı! 2025 sonuna kadar...
Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu