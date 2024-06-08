7 ülkeden ortak açıklama: AB'den 'Suriyeliler geri dönsün' çağrısı

7 AB üye ülkesi, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü için Brüksel'e baskıyı artırdı. Liderler Brüksel'deki bir toplantıda AB'nin Suriye'ye mali yardımlarını artırması ve mülteci akınına karşı Lübnan'a daha fazla destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye'ye geri dönüşlerin başlangıçta gönüllülük esasına dayalı olacağını, ancak sonraki bir aşamada zorunlu geri gönderme politikasına dönüşebileceğini de ifade etti.

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Avrupa Birliği'ne üye yedi ülke, Suriyeli sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine geri dönebilmeleri için Suriye'deki durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Malta ve Polonya'dan oluşan bu ülkeler, Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışan Suriyeli mültecilerin durumunun artık "farklı bir şekilde ele alınması" gerektiğini belirtiyor.

Yedi ülke, Suriye'deki durumun önemli ölçüde iyileştiği ve tam bir siyasi istikrar sağlanmasa da, Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönebilecek koşulların oluştuğunu savunuyor.

Sözcü'nün haberine göre, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir toplantıda bir araya gelen söz konusu ülke yetkilileri, AB'nin göçmen akınına karşı Lübnan'a mali yardımlarını artırması gerektiğini de vurguladı.

Ortak açıklamada, "Bir üye devletin sınırlarını ilgilendiren kararlar, göçmen kaçakçılığı yapan suç şebekeleri tarafından değil, ilgili üye devlet tarafından alınmalıdır" denildi.

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou, Suriye'ye geri dönüşlerin başlangıçta gönüllülük esasına dayalı olacağını, ancak bunun daha sonraki bir aşamada zorunlu geri gönderme politikasına dönüşebileceğini söyledi.

Bakan, bu politikanın uygulanabilmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin AB tarafından tanınmadığını kaydetti.

Son dönemlerde Lübnan'da mülteci karşıtlığının yayılması üzerine bu ülkeyi terk eden Suriyelilerin sayısı da artıyor. Lübnan hükümeti yetkilileri de, uluslararası topluma Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerine yardımcı olmaya çağırıyor.

Lübnan ve Türkiye, Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu ülkelerin başında geliyor.