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Seçim beyannamesinin en büyük projesi Dülük Tüneli için imzalar atıldı

Seçim beyannamesinin en büyük projesi Dülük Tüneli için imzalar atıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) iş birliğinde hayata geçirilecek, Dülük Tüneli Projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yapım protokolü imzalandı. Yıl sonunda projenin tamamlanarak temelin atılması planlanıyor.

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Sanayi şehri Gaziantep’in 6 bölgeden oluşan ve 250 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgesine ulaşımında İpekyolu’nda oluşan trafik yükünü alarak sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak Dülük Tüneli Projesi için çalışmalar sürüyor. Tünelin yapım protokolü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda düzenlenen törene Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ile kurumların teknik ekipleri katıldı.

Şahin’in seçim beyannamesinde en önemli projelerden biri olarak görülen, Dülükbaba Ormanları’nın altından geçerek doğal yaşama zarar vermeden 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek olan iki tünel Gaziantep'in trafiğine yeni bir boyut katacak. Kent merkezinden OSB’ye kesintisiz ulaşımın sağlanacağı proje kapsamında çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı da sağlanacak. Proje, bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğunda olacak; 5 yeni köprülü kavşak yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla beraber ulaşımda enerji ve zaman tasarrufu sağlanacak.

Beyannamenin en önemli kısmı

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, “Beyannamenin en önemli kısmı. Şu anda 250 bin kişinin çalıştığı OSB Dülük Tüneli proje alanı için 3’lü protokol yaptık. Bu aşamaya gelmesi ile tünelin yapım aşamasındaki kısmını hemen başlatacağız. Bütün şehir bunu bekliyor. Bu imzayla da bunu başlatmış olduk.” diye konuştu.

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