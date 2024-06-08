CHP lideri Özgür Özel: 7 partiye görev teklif ettik, Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti kabul etti

Türkiye Belediyeler Birliği genel kurulunda 7 partiye görev teklif ettiklerini Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti'nin bunu kabul ettiğini belirten Özel, "Biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik, MHP'ye koltuk teklif ettik, birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler." diye konuştu.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı İzmir Sanat'taki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği genel kurulunda 7 partiye görev teklif ettiklerini Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti'nin bunu kabul ettiğini belirten Özel, "Cumhur İttifakı karşımıza aday çıkardı, tabii fiilen Yeniden Refah Cumhur İttifakı'nda değil bizim yanımızda yer aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi ve biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik, MHP'ye koltuk teklif ettik, birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler." diye konuştu.

Özel, birçok AK Parti'li belediye başkanının kendilerine oy vermesinden dolayı haklarında soruşturma açıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız. Eskiden 100 liralık bütçenin 98,5 lirasını Cumhur İttifakı'na, 1,5 lirasını da Cumhur İttifakı'na gelir mi diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı biz gücümüz kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz 50+1'i alıp yüzde 100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin her şeye karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız mutlaka bundan sonra da devam edecek."