Aziz Yıldırım'dan genel kurul açıklaması: Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimli olağan genel kurulu terk etmesiyle ilgili, "Seçim kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek, benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum." dedi.

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Sarı-lacivertli kulübün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul toplantısını, gayri demokratik olduğunu söyleyerek terk eden başkan adayı Aziz Yıldırım, Altunizade'de bulunan ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Genel kurulda kongre divan başkanlık seçiminin oldu bittiye getirildiğini savunan Yıldırım, "Delegelerin oylarının görmezden gelinmesiyle provokasyonun ilk işareti geldi. Böyle bir durumda kavgalar başlar. Stada kongre üyesi olmayan insanlar da alınmıştı. Ayrıca görevli kartı dağıtılarak delegelerin 4'te 1'i kadar içeriye görevli adı altında insanlar sokulmuş. Fethi Bey'in yapması gereken listeleri okuyup, ondan sonra oylama yaptırmalıydı. Bir ekip sayım yapmalıydı. Ama onlar kürsüden bakarak 'Vefa Bey'i isteyenler.' dedi, iki elini birden kaldıranlar oldu. Fethi Bey bunun ardından 'Vefa Bey kazandı, diğerinin oylanmasına gerek yok.' dedi. Sonra Şekip Bey'i oyladı, daha hiçbir şey belli olmadan 'Buyrun Vefa Bey.' dedi. Platforma giderek Ali Koç ve divandan bu gidişata bir çözüm bulunmasını istedim. Gitmemdeki amacım Ali Koç'la birlikte sükunet ve barış çağrısı yapmaktı. Kongrenin başında iki taraf da kavga edebilirdi. Ali Bey'in elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açabileceğini belirttim, kendisi bana 'Gerekirse kavga edelim.' dedi. Bunu söyledikten sonra Vefa Bey de aldırışsız bir tavır içindeydi. Biz yaptık, istediğimiz gibi idare ederiz pozisyonundaydı." açıklamasını yaptı.

"Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum"

Gerilimi tırmandırmamak ve provokasyona alet olmamak gerektiğini söyleyen Yıldırım, bu sebeple stattan ayrıldığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Camianın birlik ve beraberliği olmazsa, hedeflenen şampiyonluk ve büyüklük hiçbir zaman elde edilemez. Seçim kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek, benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum. Yönetimler gelip geçicidir. Kalıcı olan 120 yıllık şanlı tarihiyle Fenerbahçe'dir. Gerisi teferruattır. Bu provokasyonları göze alanlar, yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya kalkışırlarsa ben buna şaşırmayacağım. Bu kongrede adaylığımın anlamını bu çerçevede düşüneceğinizi umuyorum. Benim neden aday olduğumu buna göre düşünsünler. Bütün delegelerimizi yarın oylarını kullanmak üzere stadımıza bekliyorum. Ben de erken saatlerde orada olacağım ve seçim bitene kadar ayrılmayacağım. Bütün delegeleri de halkın takımı Fenerbahçe'ye sahip çıkmaya davet ediyorum. Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi, buna karar verecekleri gündür yarın. Bütün delegeler aklıselimle oylarını versinler."

Seçimli olağan genel kurulu şu anda mahkemeye taşımayı düşünmediğini belirten Yıldırım, yarın yapılacak oy kullanma işlemlerinden sonra duruma bakılacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Sıcağı sıcağına konuşmak yanlış. Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Dürüstçe bir divan başkanı seçimi yapamadılar. Gündemi oylamaya sunuyor, 'Oy birliğiyle kabul edilmiştir.' diyor. Ben kabul etmedim, nasıl oy birliği oluyor. Bütün maddeleri tek tek oylaması lazımdı. Gündemi okuyacaksın ki insanlar bilgi sahibi olsun. Fenerbahçe'nin mal varlığının satılmasına ben karşıyım. Bunun için bir genel kurul yapıp oylamaya sunarsınız. Baştan sakat başladı, sakat gidiyor. Kulüplerin şirketleşmesi ve şahısların malı olmasıyla ilgili söylemler yapıyorlar. Bu konu dile getirilmeye başlandı. Anadolu kulüplerinin şirketleşmesinden sonra büyük kulüplerin sahibi olunması konusu konuşuluyor ama ben buna karşıyım. İngiltere'de var bu durum ama Real Madrid'de yok. Biz 30 milyon taraftarımız var diye övünüyoruz. Bu kulüpleri satamazsınız. Kafalarda böyle bir düşünce varsa olmaz."

"50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim"

Oy kullanacak üyelere seslenen Yıldırım, herkesin aklıselim olması gerektiğine vurgu yaparak, "Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacak. İki taraf için de söylüyorum bunu. Ama biz çoğaldıkça demokrasiyi başka türlü anlıyoruz. Sanki maça gelmiş sanıyoruz. Bu durum Fenerbahçe'nin büyüklüğüne zarar verir. Buna kimsenin hakkı yok. Ben 20 gündeki konuşmalarımla Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım, onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım. Seçilirsem de söylediğim her şeyi yapacağım. Yarın sabah seçim başlayınca stada geleceğim, bitene kadar da statta oturacağım. Ben bugün stattan ayrılmasaydım çok büyük olaylar olacaktı. Herkes sakince oturup dinleyecek. Birbirimizle kavga edersek gücümüzü kaybederiz. Yoksa ben kimseden korkmam. Benim babam 'Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir kez.' derdi. Biz de bir kez öleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongrede genel kurula hitap etmesi durumunda bir sürprizi açıklayacağını da söyleyen Yıldırım, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ben şampiyon yapamazsam bir sene sonra ayrılacağımı söyledim. Bugün konuşsaydım sürprizim vardı. 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam bu parayı Fenerbahçe'ye hibe edeceğim.' diyecektim. Transfer açıklamayacaktım. Bunun için hocayla oturup konuşmak lazım. Her yerden isim geliyor. Ama bunlara hocanın karar vermesi lazım, bizim değil. Göreve gelirsek Mourinho istediği bütün ekipleri kendisi seçecek. Biz sadece araya aracı birini koyacağız, bizimle irtibatta olacak. Ben bu kulüpte 20 sene başkanlık yaptım. Seçilip seçilmemem önemli değil. Ben 'İlk sene sizi şampiyon yapacağım.' diyorum. İkinci sene Avrupa'da kupa kaldırmayı hedefliyorum. Bunları yapmayacaksak Mourinho neden geldi? Üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefledim."

Bu arada Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın ofisine gelerek kendisine destek verdi.

Yıldırım, kendisi için yapılan tezahüratların ardından dışarı çıkarak taraftarlarla bir araya geldi.