YKS için yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti

Bartın ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girmek için yanlış okula geldiğini ve kimliğini unuttuğunu fark eden öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

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Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'nde sınava girecek bir öğrenci, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Ağdacı Kampüsü'ne gitti.

Sınavın başlamasına kısa süre kala yanlış yere geldiğini anlayan öğrenciyi, motosikletli polis ekipleri sınava gireceği okula ulaştırdı.

Öte yandan polis ekipleri, kimliğini evde unutan bir öğrenciyi de sınava yetiştirdi.

Karabük

Safranbolu ilçesindeki Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nde sınava girecek bir aday, yanlışlıkla merkezdeki Demir Çelik Kampüsü'ne geldi.

Durumu fark eden öğrenciyi, motosikletli polis ekipleri sınava gireceği salona götürdü.

Polis ekipleri ayrıca kimliğini evde unutan bir öğrencinin de yardımına yetişti. Motosiklete bindirilen öğrenci, evden kimliğini aldıktan sonra sınav yerine ulaştırıldı.

Sınava yetiştirilen öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.