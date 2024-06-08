Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin flaş mesajlar: Farklı adımları devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı. Erdoğan "Ekonomide ilk yılın karnesi oldukça iyi geldi. Programımız tıpkı öngördüğümüz doğrultuda meyvelerini veriyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları' ödül törenine katıldı. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan şunları kaydetti:

-Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı."

-İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi."

-24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti."

-İlk beş ayda mal ihracatında net 4,6 milyar dolar artış sağladık"

-(Mayıs ihracatı) Bu rekor yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu.

"Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak"

-İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.

-Önceliğimiz ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz

"Türkiye ekonomisi farklı bir lige yükselecektir"

-Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin başaktörü Türkiye olacaktır.

-Ekonomi ekibimiz iş dünyamızı daha sık, düzenli olarak bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımları devreye alacağız.

-Ekonomide ilk yılın karnesi oldukça iyi geldi. Programımız tıpkı öngördüğümüz doğrultuda meyvelerini veriyor.