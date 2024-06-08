Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Fenerbahçe'yi sevmiyorsunuz!

Aziz Yıldırım'la başkanlık seçiminde yarış veren Fenerbahçe başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda ses getirecek açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

Başkan adaylarından Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan isimler kongre divan başkanlığı için Vefa Küçük ismini önerirken, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesindeki isimler, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu önerdi. Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Küçük, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı.

"6 SENEDİR HAYAL ETTİĞİM BULUŞMA YİNE OLMADI"

Aziz Yıldırım'la seçim yarışına giren mevcut başkan Ali Koç, kongreye yönelik düşüncelerini paylaşmak için kürsüye geldi ve açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri:

"Ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Öncelikle şunu bilmenizi isterim, ruhumun ruhunuza en ihtiyaç olduğu bir dönemde, yani Fenerbahçelilik ruhunuza, buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün gelmiş. Sadece beni destekleyenleri değil Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Fenerbahçe demokrasisine hep beraber değer kattık. Çok farklı bir gün bekliyorduk. Özellikle ben... Niye farklı bir gün bekliyordum? Çünkü, 6 senedir hayal ettiğim çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı, yine olmadı."

"Çok şey anlatacaktım, çok şey söyleyecektim... Bugüne kadar belki de 10 kişinin bildiği, 6 yıl boyunca içime attığım konuları sizinle paylaşacaktım. Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, arkadan konuşmadan doğrucu Davut edasıyla insanların yüzüne söyleyen biri olarak, söyleyeceğim şeyleri söyleyeceğim kişi burada olmadığı için ne kadarını söyleyebilirim, hakikaten emin değilim."

"BU ÇAĞRI TARİHTE SON KEZ OLACAKTIR"

"Sayın başkan... Yoksunuz burada. Şu an çok geç değil, saat 17.00'ye geliyor. Akşam çıkalım bir yere, konuşalım. Fırsat bu fırsat, konuşmanızı da yapamadınız. Bu çağrı, tarihte son kez olacaktır. Söyleyemediklerinizi söyleyin, ben de söyleyeyim."

"6-0, 6-0... Hep bunu ağzınıza taktınız. Haklı da olabilirsiniz. Şunu da unutmayın: Benim 6 senemle sizin 6 seneniz arasında sadece bir kupa fark var. Siz oradan sonra açıldınız. Belki de bizim için de aynı şey geçerli olacak. İnşallah da olacak, belki de değil. Göreceksiniz."

"Siz başkanlığını yapmak istediğiniz kurumu nasıl şikayet edersiniz? Hem de olmayan bir konuda... Siz pazarlık etmediniz ya... 15. Gerçekçi yaklaşanlar konuya baktığı zaman da 'Suç'... Biz durup hocanın menajerine niye bu kadar takmışlar diye düşündük. Meğerse adama borç takmışlar 2014 yılından. Biz onu 2021 yılında ödedik, Mendes'in Bruno Alves'in alacağını."

"HERKESE BORCUM VAR"

"Size 'İyi ki Ali başkanla devam ettik' dedirteceğim. Aziz başkanı isteyen, ikimizi de istemeyip taze kan isteyen herkese borcum var. Hiçbir kırgınlığım da yok inanın. Tek kırgınlığım, çubukluyu giyip sahaya çıkan çocuklara gösterilen tepkiler. O tepkiler bize gelsin, onlara değil."

"O güzel, güleç, çocukları soran, şakacı imaj gitti... Eskiden hatırladığımız kızgın, tehditkar, sabırsız, vicdansız kişilik geri geldi. Bizi bir kere tebrik etmediniz."

"Bana yönetimden kaçtı dediniz. Şu anki yüksek divan kurulu başkanına dedirttiniz, sonra da siz dediniz. Ben kaçmadım, ayrıldım. Adalete Fener Yak kampanyası yaptım, yönetici değildim bir şey değildim. Kapı kapı dolaştık ben ve arkadaşlarım, 650 bin tane imza topladık. Çorbada bir nebze de olsa tuzumuz oldu. Peki siz ne yaptınız? 6 yıl sonra yaptığınız bir şey söyleyin. Fenerbahçe'nin yenilgilerinden sonra vur patlasın çal oynasın restoranlarda poz vermek dışında ne yaptınız? Azılı Galatasaraylı birini FBTV'ye çıkartıp belli imalar yaptınız."

"PAZARTESİ SABAHINDAN İTİBAREN YENİ BİR SAYFA AÇMAMIZ GEREK"

"Kim seçilirse seçilsin, pazartesi sabahından itibaren yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Ben seçilirsem bunun sözünü veriyorum."

"Stadyum ismini seneye inşallah yenileyeceğiz. Oradan gelen parayı kırdırıp bankaya vereceğiz ve borç oranımız sağlıklı bir seviyeye düşecek. Bir kale arkası tribününde 3 tane numune var şu an. Ayakta daha fazla taraftar alabilmek için yapılan bir çalışma. Mevzuata göre UEFA maçlarında ayakta durmak yok ama 5 ülkede deniyorlar. Biz de denemeye girmek istedik. Önümüzdeki sezon deneyecekler. Eğer izni alamazsak, zaten oturulmuyor orada, mavi renkte daha dar oturaklar olacak ve kapasite artacak."

"Benim babam bana bir şey öğretti, 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Rahmetli büyükbabamın naaşı çalınmıştı, hatırlayan hatırlar. 8 ay sonra bulundu aynı kabristanda. Çıkarken bir medya mensubu aile fertlerimizden birine sordu 'Affeder misiniz?' diye, aile ferdimiz tepki gösterdi. Sonra da babama aynı soru soruldu, babam da 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Bu bana o zaman çok garip gelmişti. Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur, hele de söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatlerinde birleşmekse..."

"AZİZ YILDIRIM, SİZ FENERBAHÇE'Yİ SEVMİYORSUNUZ"

"Sizin bu kulübe olan aidiyetinizin sarsıldığını görmek, benim için içler acısı bir durumdur. Geçmişte büyük fedakarlıklar yapan siz, bugün Fenerbahçe'yi sevmiyorsunuz. Kendinizi, Fenerbahçe'den daha çok seviyorsunuz. Sizin Fenerbahçe nefretiniz, pardon Ali Koç nefretiniz Fenerbahçe sevginizin önünüze geçmiş durumda."

"BEN 'KAVGA ÇIKACAKSA ÇIKACAKTIR' DEDİM"

"Kürsüye geldiniz, konuşmanızın uygun olmayacağı söylendi. 'Kavga çıkacak' dediniz, ben de 'Kavga çıkacaksa çıkacaktır' dedim. Neden bunu söyledim? Biraz hafızanızı zorlayın. 'Genel kurula, divana gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilirler mi? Konuşursam neler olabileceklerinin farkında değiller mi? Uğur bey ve Ali bey, 20-30 kişi karşısında dağıldı.' Siz neymişsiniz ya? Herkesi korkutuyorsunuz. Siz burada, bizim söylediğimiz uygunlukta davranmasaydınız burada duramazdınız ve konuşamazdınız. Bunu unutmayın."

"Bir kardeşimiz çok güzel konuştu, 'İki adaya da oy vermek istemiyorum' dedi. İlgiyle dinledim. İnşallah o kardeşim de dediğim hayalin içinde olur ve 'İyi ki devam etmişler' der."