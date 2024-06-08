Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükseldi

Israil'in 246 gündür saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 801'e, yaralı sayısının ise 83 bin 680'e yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 246 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiği, 70 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 36 bin 801'e, yaralı sayısının ise 83 bin 680'e yükseldiği ifade edildi.