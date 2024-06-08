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Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükseldi

Israil'in 246 gündür saldırı gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 801'e, yaralı sayısının ise 83 bin 680'e yükseldi.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 246 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiği, 70 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 36 bin 801'e, yaralı sayısının ise 83 bin 680'e yükseldiği ifade edildi.

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