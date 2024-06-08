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Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

ABB Başkanı Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk’e fark attı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e fark atarak Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

Sosyal medya hesabından Yavaş'ı tebrik eden İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

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