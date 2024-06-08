BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  GÜNCEL

Van'da seyir halindeki iki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Van'da seyir halindeki iki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde seyir halinde olan iki tır, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde iki turun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre biri İran plakalı iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan her iki tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra kontrollü olarak açılırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

van
ÖNCEKİ HABERLER
5 milyar 93 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri başladı
5 milyar 93 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri başladı
Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 36 bin 801'e yükseldi
Bankadan önemli uyarı: FAST işlemlerinde aksaklık olabilir
Bankadan önemli uyarı: FAST işlemlerinde aksaklık olabilir
CHP lideri Özgür Özel: 7 partiye görev teklif ettik, Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti kabul etti
CHP lideri Özgür Özel: 7 partiye görev teklif ettik, Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin flaş mesajlar: Farklı adımları devreye alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin flaş mesajlar: Farklı adımları devreye alacağız
Aziz Yıldırım'dan genel kurul açıklaması: Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum
Aziz Yıldırım'dan genel kurul açıklaması: Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum
İstanbul'da boşandığı eşini silahla yaralayan saldırgan kendisine zarar verdi
İstanbul'da boşandığı eşini silahla yaralayan saldırgan kendisine zarar verdi
Meral Akşener cephesinden yeni açıklama! Görev teklif edildi mi?
Meral Akşener cephesinden yeni açıklama! Görev teklif edildi mi?
YKS için yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
YKS için yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencilerin yardımına polis yetişti
Danimarka Başbakanı'na saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
Danimarka Başbakanı'na saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
Bakan Fidan: Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecek
Bakan Fidan: Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler bir gün hesap verecek