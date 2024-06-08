Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini kabul etti

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti. Yıldırım, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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Kulüp tarihinin en büyük çekişmesine sahne olması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurulu toplantısının ilk 'raundu' bugün başladı.

Yıldırım stadyumu terk etti

Yapılan oylama sonucunda Vefa Küçük'ün yönettiği toplantının başında Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'nu terk etti.

Yıldırım ve ekibinin ayrılmasının ardından üyeler ile mevcut başkan Ali Koç, konuşmalarını gerçekleştirdi.

Canlı yayın teklifinde bulundu

Ali Koç konuşmasında Aziz Yıldırım'a bir kez daha canlı yayın teklifinde bulundu.

Koç, kongrede konuşma yapmış ve "Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım" dedi.

Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugünyaptığı canlı yayına çıkma teklifine başkan adayı Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.

Kabul etti

Yıldırım, Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

"Bu akşam canlı yayına çıkacağız"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan açıklama

Bu çağrının ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yayına çıkma teklifini kabul etti. Aziz Yıldırım ve Ali Koç, saat 22:30’da NOW TV’de canlı yayında karşı karşıya gelecek.