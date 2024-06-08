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Aboubakar'dan milli maçta iki gol birden

Aboubakar'dan milli maçta iki gol birden

Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında Kamerun, Yeşil Burun Adaları'nı 4-1 mağlup etti.

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Kamerun ile Yeşil Burun Adaları, Afrika Dünya Kupası Elemeleri D Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kamerun 4 golle kazandı.

Karşılaşmada Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45.(p) dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti. Yeşil Burun Adaları'nın tek golü ise 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.

Attığı 2 golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, 85 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle Kamerun, grupta puanını 7'ye yükseltti.

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